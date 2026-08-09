Galatasaray’da yeniden Frank Anguissa sesleri!

Galatasaray, orta sahasını güçlü bir isimle takviye etmek için vites artırdı. YENİDEN ANGUISSA SESLERİ Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Frank Anguissa'yı yeniden gündemine aldı. İtalyan basınından TuttomercatoWeb'in haberine göre; Aslan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadroya katmak adına Napoli'ye dikkat çekici bir teklif sunmaya hazırlanıyor. BURUK'TAN ONAY GELDİ Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.