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Giriş Tarihi: 9.08.2026 10:14

Galatasaray'da yeniden Frank Anguissa sesleri!

Orta saha rotasyonuna bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, Frank Anguissa'yı yeniden radarına aldı. İşte detaylar...

Galatasaray’da yeniden Frank Anguissa sesleri!
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Galatasaray, orta sahasını güçlü bir isimle takviye etmek için vites artırdı.

YENİDEN ANGUISSA SESLERİ

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Frank Anguissa'yı yeniden gündemine aldı.

İtalyan basınından TuttomercatoWeb'in haberine göre; Aslan 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadroya katmak adına Napoli'ye dikkat çekici bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

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BURUK'TAN ONAY GELDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY

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Galatasaray'da yeniden Frank Anguissa sesleri!
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