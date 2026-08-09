Galatasaray’ın teklif yaptığı oyuncu sakatlandı! Resmi açıklama: Kabul etmedik...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı oyuncu lig maçında sakatlandı. Galatasaray son olarak Rangers forması giyen Youssef Chermiti için teklif yaptı. Sarı kırmızılılar, 20 milyon euro teklif etti. Sky Sports'un haberine göre Rangers, Youssef Chermiti için yapılan teklifi düşük bulduğu için reddetti.

Rangers teknik direktörü Derek McInnes teklifle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Youssef Chermiti için gelen teklifi reddettik evet. Kulübün oyuncu için belirlediği değer karşılanmadı."