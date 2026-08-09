Galatasaray’ın teklif yaptığı oyuncu sakatlandı! Resmi açıklama: Kabul etmedik...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı oyuncu lig maçında sakatlandı. Galatasaray son olarak Rangers forması giyen Youssef Chermiti için teklif yaptı. Sarı kırmızılılar, 20 milyon euro teklif etti. Sky Sports'un haberine göre Rangers, Youssef Chermiti için yapılan teklifi düşük bulduğu için reddetti.
Rangers teknik direktörü Derek McInnes teklifle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Youssef Chermiti için gelen teklifi reddettik evet. Kulübün oyuncu için belirlediği değer karşılanmadı."
LİG MAÇINDA SAKATLANDI
İskoçya Premiership'in 2. haftasında Rangers, Hibernian'ı ile karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Chermiti, 36. dakikada sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu sedyeyle oyundan ayrıldı. Chermiti'nin yerine Naderi oyuna dahil oldu.
Geçen sezon Rangers'ta 43 maça çıkan Chermiti, 15 gol atarken 5 asistlik katkı verdi.