Gürsel Aksel’de dostluk fırtınası

Futbolculuk kariyerini Göztepe'de tamamlayan ve İzmir ekibinde teknik ekibe dahil olan İsmail Köybaşı'nın jübile maçı dün oynandı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Salah ve kaleci Onana, İzmir'e götürülmedi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 5. dakikasında 37 yaşındaki Köybaşı, alkışlar eşliğinde kenara gelirken oyuncular, tecrübeli isme veda etti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Nwaiwu, ceza sahasına koşarak giren Armstrong'u kayarak yaptığı müdahaleyle düşürdü ve sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Atışı yapan Sonko, takımını 1-0 öne geçirdi. 50'de de Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp'in büyük hatası sonucu topu kapan Janderson golünü attı: 2-0. Reaksiyon vermek isteyen Fırtına'da 53'te Muçi sol kanattan geliştirdiği atakta topu içeri gönderdi, Metehan Mimaroğlu da bitiriciliğini konuşturup fileleri havalandırdı. Başka gol sesi çıkmayınca müsabaka 2-1 sona erdi.

SAVİOLO ŞOKU

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, mücadelenin 20. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ kanattan topa hareketlenen Portekizli futbolcu, kayarak gelen Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesi sonucu acı içinde yerde kaldı. Sol ayağını tutan oyuncuya buz tedavisi yapıldı ancak oyuna devam edemedi ve yerine Metehan Mimaroğlu girdi. Saviolo'nun durumu, kontrollerden sonra netlik kazanacak.

KİM, NASIL OYNADI?

Trabzonspor genel olarak pozisyon üretmekte zorlandı. Muçi, takımı öne taşıma ve şut tehdidi oluşturma alışkanlığını sürdürdü. Bulunduğu pozisyonda takımın oyun aklı olması gerekiyor. Ancak Göztepe maçında bu konuda biraz sıkıntı yaşadı. Malinovskyi'nin, orta sahada kalitesini çok daha net şekilde ortaya koyması bekleniyor. İlk yarı özelinde biraz daha defansif, ikinci devre daha serbest olsa da hem pasları hem de ortalarında isabet bulmakta zorlandı. Orta sahada daha sert olması gerekiyor. Aral, teknik kapasitesinin yüksekliğini ve sahada fark yaratan oyuncu olma arzusunu çok net gösterdi. Ancak tempo noktasında çok daha ekstra işler yapmalı. Takım skor üretmekte zorlanırken, daha girişken olması gerekiyor.

TEKKE'DEN SALAH AÇIKLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muhammed Salah ile ilgili, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı. Kasımpaşa maçında olup olmayacağı henüz belli değil" diyen tecrübeli hoca, Saviolo'nun sakatlığı hakkında, "Durumu çok ciddi değil gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Folcarelli'nin top rakipteyken en sert oyuncuları olduğunu da vurgulayan Tekke, "En az 1.5 ay yok gibi duruyor. Ama geçen sene çok daha dar bir kadroyla çok iyi işler yapmıştık. Sorun değil" diye konuştu.