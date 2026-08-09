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Giriş Tarihi: 9.08.2026 21:11

Iğdır FK sahasında 2 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Iğdır, maçı 2-0 kazandı.

AA
Iğdır FK sahasında 2 golle kazandı
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)

Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK #ROBİN YALÇIN

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Iğdır FK sahasında 2 golle kazandı
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