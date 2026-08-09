İsmail’e kapı kapalı

Fenerbahçe
elindeki oyunculara gelen teklifler nedeniyle de yoğun günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa ve İngiltere'den talipleri olan İsmail Yüksek
için kapıya kapattı. Fransız basınının duyurduğu transfer gelişmesine göre; yönetim, milli futbolcusunu satmama kararı aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transferin de önüne geçtiği bildirildi. Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail Yüksek'in ayrılığını veto ettiği ve gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi. Böylelikle 27 yaşındaki orta saha, yeni sezonda da Fenerbahçe için mücadele edecek.