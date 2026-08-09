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Giriş Tarihi: 9.08.2026

İsmail’e kapı kapalı

İsmail’e kapı kapalı
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Fenerbahçe elindeki oyunculara gelen teklifler nedeniyle de yoğun günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa ve İngiltere'den talipleri olan İsmail Yüksek için kapıya kapattı. Fransız basınının duyurduğu transfer gelişmesine göre; yönetim, milli futbolcusunu satmama kararı aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transferin de önüne geçtiği bildirildi. Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail Yüksek'in ayrılığını veto ettiği ve gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi. Böylelikle 27 yaşındaki orta saha, yeni sezonda da Fenerbahçe için mücadele edecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FENERBAHÇE #İSMAİL YÜKSEK

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İsmail’e kapı kapalı
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