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Giriş Tarihi: 9.08.2026 23:45

Kayserispor deplasmanda 2 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Metro Holding Kayserispor, Manisa'da oynanan maçta Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

DHA
Kayserispor deplasmanda 2 golle güldü
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1'inci Lig 1'inci hafta mücadelesinde Van Spor FK, konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Depreme dayanıksız raporu alarak kapatılan Van Atatürk Stadı'nda yıkım çalışmalarının başlaması üzerine rakibini Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlama kararı alan Van temsilcisi, sezona yenilgiyle başladı. Kayserispor'un gollerini 9 ve 56'ncı dakikalarda Taulant Seferi kaydetti. Transfer yasağı bulunan Van Spor'da yedek kulübesinde sadece 4 oyuncu yer alırken, kırmızı-siyahlılarda tek oyuncu değişikliği yapıldı. Bu sonuçla Kayserspor lige 3 puanla başladı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KAYSERİSPOR #VANSPOR FK #VAN SPOR FK

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Kayserispor deplasmanda 2 golle güldü
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