Kayserispor yasağı kaldırdı 15 futbolcu birden transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Gökhan Değirmenci, Mert Göckan, Jemal Tabidze, Denis Ravzan Radu, Cenk Şen, Benhur Keser, Taulant Seferi, Sinan Kurt, Mamadi Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Malik Hayvalı, Florent Hasani, Fethi Özer ve Daniel Moreno sarı-kırmızılı renklere bağlandı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirterek, "Kayserisporumuzun yanında duran şehrimizin tüm ileri gelenlerine, kıymetli paydaşlarımıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen herkese şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" dedi.

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