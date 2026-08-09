Lukaku tamam sıra Napoli’de!

Yeni golcüsünü Şampiyonlar Ligi play-off turuna yetiştirmek isteyen yönetim, yoğun mesaide… Pavlidis'te bonservis, Guirassy'de maaş engeline takılan Fenerbahçe, rotayı Napoli'nin dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku'ya çevirdi. Belçikalı yıldızla yıllık 10 milyon Euro maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Gözler şimdi Napoli ile yapılacak bonservis pazarlığında... Sarı-lacivertli yönetimin Lukaku için yaklaşık 3 gün önce temas kurduğu öğrenildi. Belçikalı forvetle yapılan görüşmelerde kişisel şartlar konusunda önemli mesafe kat edildi.

YÜKSEK MAAŞI AVANTAJ!

33 yaşındaki futbolcuyla yıllık 10 milyon Euro maaş üzerinden sözlü anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, şimdi Napoli ile bonservis pazarlığına odaklanmış durumda. İtalyan kulübünün Lukaku için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Ancak Napoli'nin önceliğinin, Belçikalı futbolcunun yüksek maaş (9 milyon Euro) yükünden kurtulmak olması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Lukaku'nun, Dünya Kupası'nda milli takım forması giymesi de Fenerbahçe açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor. Hedef, Lukaku'yu 18 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off turunda kadroda kullanabilmek.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takım formasıyla 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD ağlarını 90+3'te havalandırarak turnuva tarihine geçmişti. Opta verilerine göre; Lukaku, Dünya Kupası tarihinde 4 farklı maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk futbolcu olmuştu. Turnuvayı 6 maçta 3 gol-1 asistle tamamlayan tecrübeli oyuncu, Belçika'nın Dünya Kupası tarihinde en golcü futbolcusu konumunda. 17 karşılaşmada, 8 kez ağları buldu.

UCUZA BİTERSE ROTA ENDRİCK

Fenerbahçe yönetimi, forvet transferinde 40 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemek istemiyor. Lukaku için daha düşük bir bedelle anlaşılması halinde hücum hattına ikinci bir takviye yapılması planlanıyor. Bu hamlenin adresi ise Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı Endrick olabilir. Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılması beklenirken, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilmesi Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. U23 kontenjanına Endrick'in dahil olması ise Mimovic ve Sidiki Cherif'in ayrılık ihtimallerini beraberinde getiriyor.