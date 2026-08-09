Memik Yılmaz: "Taraftarımızı, şehrimizi maçımıza davet ediyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla taraftarlara ve basına açık şekilde sürdürdü. Teknik Direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken taktik çalışmalarla son buldu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise antrenman öncesi takımın son durumu, transfer süreçleri, Alanyaspor maçı ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tesiste başkan gözetiminde yapılan antrenman, kırmızı-siyahlı taraftarlara ve basına açık olarak gerçekleştirildi.



"İNŞALLAH YARIŞMACI BİR TAKIM OLURUZ DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

Karşılaşacakları ilk maç için hazırlıkların devam ettiğini, yeni transferlerin takıma adapte olmasıyla birlikte taraftarlara güzel bir futbol izleteceklerini belirtilen Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Sırbistan kampından sonra bugün takımımız burada toplandı. Önümüzdeki hafta Alanyaspor'la açılış maçımız var saat 21.30'da. Sizlerin huzurunda taraftarımızı, şehrimizi maçımıza davet ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur. Bütçemize, elimizdeki imkanlara göre eksik olan bölgelerimize transferlerimizi yaptık. Takımımıza 8 oyuncu katıldı. Tabii ki gidenler de oldu. Niyetimiz şehrimize, taraftarımıza güzel bir futbol izlettirmek. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz" dedi.



"KOMBİNELER TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÇOK AVANTAJLI BİR DURUM"

Kombine almanın taraftarlar açısından çok avantajlı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kombine satışlarımız; sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum ama bin kişiyi devirdi. Şu an 1100'lü sayılarda devam ediyoruz. İnşallah maça kadar daha çok satacağımızı düşünüyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum: Geçen sene biz üstümüze düşen jesti halkımız için yaptık, şehrimizin plakası olan 27 liraya bilet sattık. Bu sene de iki kategoride, 'büyükler' dediğimiz ve 'Anadolu takımları' dediğimiz maçlarda fiyatlarımızı belirledik. Bu şartlarda da devam edeceğiz, bunlarda indirim yapmayı düşünmüyoruz. Kombine alan arkadaşlarımızın, seyircilerimizin, bize gönül veren insanların hem takımlarına destek olacakları hem de daha uygun maliyete bilet alacakları ortada. Bu taraftarlarımız için çok avantajlı bir durum. İnşallah onları kombine almaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"ŞU AN YABANCI SINIRLAMASINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Şu an yabancı kontenjan sayımız doldu ancak giden veya ayrılan olursa bir sol açık veya bir sol stoper almayı düşünüyoruz. Aksi takdirde şu an yabancı sınırlamasını tamamlamış durumdayız. Yerlilerden ise bir kaleciyle görüşüyoruz. İnşallah bugün veya yarın ikinci kaleci olarak sonuçlanır. Bir de yerli kenar oyuncusuyla görüşüyoruz. Nasip diyelim" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör