Niye gündemım bilmiyorum!

İtalya'da İnter forması giyen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, A Milli Takım'dan İnter'deki geleceğine, Süper Lig iddialarından futbol sonrası planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalya'da yaşamaktan memnun olduğunu belirten Hakan, "Eşimle birlikte Milano'ya uyum sağladık. Bir sürü arkadaşımız var. Çocuklar okula gidiyor. Ancak gelecek bana değil, kulübe bağlı. Henüz sözleşme yenileme konusunda herhangi bir temas olmadı. Ben bir futbolcuyum ve oynamayı düşünüyorum. Geride kalan 5 yılda çok iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum: 8 kupa, 2 Şampiyonlar Ligi finali. Taraftarlar beni, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse, ismim neden Süper Lig için gündeme getiriliyor anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım ve bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum. Onlar da benden diğer oyuncular hakkında bilgi veya tavsiye istiyorlar. Ama transfer piyasasını menajerim yönetiyor. Herhangi bir sorunuz varsa, ona sorabilirsiniz" şeklinde konuştu.

2030'DA YENIDEN DENEYECEĞİM!

Çalhanoğlu, "Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "24 yılın ardından büyük bir hayal kuruyorduk ancak umduğumuz gibi olmadı. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Kaptan olarak çok üzgünüm çünkü bizim ülkemiz futbola çok tutkulu. Ancak önümüze bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."