Nunez çıkarması!

Muhammed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük ses getiren Trabzonspor, hücum hattına bir başka dünya yıldızını katmak için harekete geçti. Şampiyonluk için gözünü karartan bordo-mavili ekibin forvet hattında 1 numaralı hedefi, Darwin Nunez oldu. Dev transferde son aşamaya gelinirken daha önce Salah sürecinde Yunanistan temaslarını yürüten Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, bu kez Al-Hilal forması giyen Nunez transferini noktalamak amacıyla Suudi Arabistan'a uçuyor. Şahinkaya'nın, Al-Hilal Başkanı ile bir araya gelerek son detayları masaya yatırması bekleniyor.

MAAŞININ BİR KISMI AL-HİLAL'DEN

Trabzonspor'un, 27 yaşındaki Uruguaylı santrfora yıllık 8 milyon Euro maaş önerdiği öğrenilirken, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek kritik zirvenin ardından pazarlıklarda nihai kararın verilmesi hedefleniyor. 1.85 boyundaki yıldızın yıllık 20 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazandığı ve bu nedenle Trabzonspor'un, bunun önemli bir bölümünün de Al-Hilal tarafından karşılanmasını istediği öğrenildi. Nunez, daha önce Liverpool'da Salah ile birlikte ter dökmüştü.