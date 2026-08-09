Orta saha atağı

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, orta sahaya takviye istiyor. Bu mevkide bir ayrılık yaşanması halindeyse bir değil, iki takviye birden bekliyor. Al Diriyah ve Al İttihad kulüplerinin Wilfred Ndidi'ye olan ilgisi henüz resmiyete dökülmedi. Ancak siyah-beyazlılar, en azından bir hamlesini tamamlamanın peşinde. Kartal'ın listesinde İngiltere'den iki, İtalya'dan bir oyuncu bulunuyor. Yönetim, İtaliano'nun istediği Newcastle United'dan Joseph Willock için 12-13 milyon Euro bonservisle İngilizlerin kapısını çaldı ama 20 milyon Euro üstü beklenti transferi tıkamıştı. Kartal'ın kafasındaki rakam 15 milyon Euro.

İNTER BEKLENİYOR

Beşiktaş, Andy Diouf içinse İnter'in kararını bekliyor. Yaz kampını iyi geçiren oyuncu, 23 yaş ve altı kontenjana da dahil edilebiliyor. Satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyanlara isteğini ileten Beşiktaş, yeşil ışık gelirse harekete geçecek. Tottenham'dan Conor Gallagher için de opsiyonlu kiralama düşüncesi bulunuyor. Ancak Tottenham, 40 milyon Euro bedelle ocak ayında Atletico Madrid'den transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu için minimum 30 milyon Euro bonservis bekliyor.