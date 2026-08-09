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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Peşini bırakmıyorlar

Peşini bırakmıyorlar
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Galatasaray'ın kırmızı çizgisi olan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası geldi. İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; menajerler, Nijeryalı santrforu Atletico Madrid'e önerdi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten 27 yaşındaki forvetin sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor. Osimhen, Galatasaray'da 74 karşılaşmada 59 gol ve 16 asist üretti. Bu süreçte toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ATLETİCO MADRİD #DİEGO SİMEONE #GALATASARAY

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