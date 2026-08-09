Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve teknik heyetin sağlık kontrolleri, kan tetkikleriyle başladı.

Kontroller; kardiyoloji, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz branşlarındaki muayenelerle devam etti. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi (EKO) ve efor testi uygulandı.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından Fink ve teknik ekibinin genel sağlık durumları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde, görevlerini sürdürmelerine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi.

Hastaneden konu hakkında yapılan açıklamada, "VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor; sağlık sponsoru olduğumuz Samsunspor'a, Teknik Direktör Thorsten Fink ve teknik ekibine yeni sezonda başarılar diliyoruz" dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör