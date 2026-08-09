Uduokhai’ye bir talip daha

Beşiktaş'ın gelecek sezon yapılanmasında düşünmediği Felix Uduokhai'ye bir aday daha çıktı. Önce Schalke'nin istediği ancak maaşta anlaşamadığı oyuncuya, sonrasında Werder Bremen ilgi gösterdi. Bundesliga'nın dışından da Uduokhai'ye talipler ortaya çıktı. La Liga ekibi Espanyol, siyah-beyazlıların 28 yaşındaki stoperini kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu cephesiyle pazarlığa oturulduğu aktarıldı.

TAYLAN'I BIRAKMADI

Beşiktaş'ta talipleri bulunan ve geleceği merak edilen Taylan Bulut'a vize çıkmadı. Son olarak Augsburg'dan genç sağ bek için gelen 3 milyon Euro seviyesindeki teklif, yönetim tarafından reddedilmişti. Teknik direktör İtaliano'nun da oyuncuya ayrılık vizesi vermediği ve sağ bek rotasyonunda kalmasını talep ettiği öğrenildi.