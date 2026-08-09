SON DAKİKA | UltraAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı: Evindeki aramada çıkanlar şaşırttı!

Tribün lideri Sebahattin Şirin, yürütülen adli soruşturma kapsamında dün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirin hakkında birden fazla suçlama uyarınca işlem yapıldığı bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun gözaltı gerekçelerine ilişkin ifadelere şu suçlamalara yer verildi: "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat", "Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi", "uyuşturucu madde bulundurma/kullanma", "örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma."
EVİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından Sebabattin Şirin'in evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 mm çapında fişekler, 4 tane balistik çelik yelek çıktığı, evde farklı yerde çok sayıda euro ve pound cinsinden para ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.
SON PAYLAŞIMI AKIN GÜRLEK'E YÖNELİK OLMUŞTU
Sebahattin Şirin, gözaltı kararı öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından bir açık mektup yayımlamıştı. Şirin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı, "Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim.
Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."