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Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:57

Amedspor'da 5 yeni transfere imza töreni düzenlendi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, transferini gün içerisinde açıkladığı 5 oyuncuya imza töreni düzenledi.

DHA
Amedspor’da 5 yeni transfere imza töreni düzenlendi!
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Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, kadrosuna kattığı 5 futbolcu için taraftarların katılımıyla imza töreni düzenledi.

Kayapınar ilçesindeki Amedstore önünde düzenlenen törene Amedspor Başkanı Nahit Eren ile yeni transferler Samuel Ballet, Yira Sor, Mohamed Khalil, Gökhan Gül ve Rayan Lutin katıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törende yapılan açıklamaların ardından Başkan Eren ile futbolcular, taraftarların önünde sözleşmeleri imzaladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Nahit Eren, 2 aylık yoğun çalışma sonucunda 16 transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, "2 aydır yoğun bir çalışmayla toplamda bugüne kadar 16 transfer gerçekleşti. Amedspor Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak. Kalıcı bir takım olmak da bize yetmeyecek dedik. Aynı zamanda üst sıraları zorlayacak, Avrupa kupalarında, Avrupa'da bu rengi, bu kimliği, bu kültürü taşıyacak ve temsil edecek yetenekler alacağız dedik. Pazar günü kombine biletlerimiz satışa çıktığında 3 günde bütün kombine biletlerimiz tükendi. Yarın itibarıyla, satışa çıkarmadığımız ve toplam biletlerimizin yüzde 50'sini oluşturan biletlerimizi de satışa çıkaracağız. Pazar günü 21.30'da Amed Stadı sizler tarafından tamamen doldurulacak. Bunu da çok iyi biliyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmamız için sizlerin desteği, sizlerin stadı doldurması çok önemli" dedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #AMEDSPOR

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Amedspor'da 5 yeni transfere imza töreni düzenlendi!
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