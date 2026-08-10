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Giriş Tarihi: 10.08.2026 23:12

Amedspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Amedspor'da hazırlıklara start verildi.

AA
Amedspor’da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı!
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Amedspor ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #BESNİK HASİ #ERZURUMSPOR FK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Amedspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı!
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