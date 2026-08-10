Arda Güler’e tarihi teklif

Bu sezon Avrupa'da transfer yavaş ilerlerken Arda Güler
haberi gündeme damga vurdu. İspanyol Fichajes'in iddiasına göre; Paris Saint Germain
, Arda Güler'i transfer etmek için Real Madrid
'in kapısını çaldı. 21 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız kulübünün 115 milyon Euro teklif ettiği gündeme düşerken Real Madrid'den ise henüz yanıt gelmedi. F.Bahçe'den 20 milyon Euro artı bonuslarla La Liga ekibine geçen Arda Güler'in ayrıca bir sonraki satışından F.Bahçe %20'lik pay sahibi durumunda. Bu transfer gerçekleşirse sarı-lacivertliler 23 milyon Euro'luk bir gelirin de sahibi olacak. Madrid ise kararı teknik direktör Jose Mourinho
'ya bırakmış durumda. Portekizli çalıştırıcının planına göre hareket edilecek.