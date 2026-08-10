Salah için hazırlanan "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" videosu, büyük beğeni topladı. Bordo-mavililerin X platformundaki hesabından yayınlanan videoda bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor
'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. Mısırlı yıldız; kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu. Salah'a gösterilen sevgi bölgenin misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkardı.