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Giriş Tarihi: 10.08.2026

‘Bizde rüyalar gerçek olur’

‘Bizde rüyalar gerçek olur’
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Salah için hazırlanan "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" videosu, büyük beğeni topladı. Bordo-mavililerin X platformundaki hesabından yayınlanan videoda bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. Mısırlı yıldız; kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu. Salah'a gösterilen sevgi bölgenin misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkardı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR

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