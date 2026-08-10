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Giriş Tarihi: 10.08.2026

Buruk rapora bağlı!

Buruk rapora bağlı!
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Villarreal ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında iki sarı kartla oyundan atılan Okan Buruk'un sezonun ilk maçı olan Çorum FK karşısında takımın başında olup olamaması rapora bağlı. Özel/hazırlık maçları statüsü için PFDK'ya sevk mümkün… Hakem raporuna göre TFF kurulları hareket edecek. Sadece oyun kurallarından kaynaklanan ihraç varsa, ayrıca PFDK cezası verilmezse bu tür ihraç sonraki resmi maça otomatik taşınmıyor. Eğer hakeme hakaret, sportmenliğe aykırı hareket gibi disiplin ihlali raporlanırsa PFDK ceza verebilir. Bu da resmi maçı etkileyebilir. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VİLLARREAL #OKAN BURUK #PFDK

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Buruk rapora bağlı!
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