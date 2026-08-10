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Giriş Tarihi: 10.08.2026 23:08

Çorum FK, Alexandros Kyziridis’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Hearts forması giyen Alexandros Kyziridis ile anlaşma sağladı.

Çorum FK, Alexandros Kyziridis’i transfer etti!
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Süper Lig temsilcisi Çorum FK, hücum hattına bir takviyede daha bulundu.

Çorum FK, Yunan futbolcu Alexandros Kyziridis'in transferi konusunda Hearts ile el sıkıştı.

Çorum FK, tecrübeli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis'in transferi konusunda Heart of Midlothian FC ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandros Kyziridis'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK

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Çorum FK, Alexandros Kyziridis’i transfer etti!
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