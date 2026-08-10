Çorum FK, Alexandros Kyziridis’i transfer etti!

Süper Lig temsilcisi Çorum FK, hücum hattına bir takviyede daha bulundu.

Çorum FK, Yunan futbolcu Alexandros Kyziridis'in transferi konusunda Hearts ile el sıkıştı.

Çorum FK, tecrübeli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis'in transferi konusunda Heart of Midlothian FC ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Alexandros Kyziridis'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör