Çorum FK’da Fredy’den Galatasaray sözleri!

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde katkısı bulunan orta saha oyuncusu Fredy kulübe hem genç hem de tecrübeli futbolcuların katıldığını, kaliteli bir kadro kurulduğunu bildirdi.

Ligin ilk haftasında zor bir maça çıkacaklarını anlatan Fredy, "Galatasaray, son 4 sezonun şampiyonu. Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Sezonun başı itibarıyla herkes heyecanlı. Orada savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Fredy, bazı futbolcuların transfer olup Çorum'a gelmek istemediği yönünde paylaşımlar yapılmasıyla ilgili soruya ise "Çorum'a gelme konusunda tereddütleri olan bazı futbolcularla konuştum. Onlara burayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok kaliteli, gelişmekte olan, yeni kurulmuş, 'bebek' sayılabilecek bir kulüp olmasına rağmen ileri gidebilecek çok yolu olduğunu söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu senenin sonunda kendileri görecektir. Buranın insanlarını da tanıdıktan sonra kötü bir şey söyleyebileceklerini düşünmüyorum." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör