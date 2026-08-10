Fabio Ingolitsch’ten Fenerbahçe sözleri: Umarım imkansızı başarırız!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Sturm Graz'ın teknik direktör Fabio Ingolitsch, sonuç olarak her şeyin mümkün olabileceğini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ingolitsch, "Hafta sonu oynadığımız lig maçıyla hiç kıyaslanamayacak bir karşılaşma. Çok farklı iki takım. 12 günde 6 kez uçak yolculuğu yaptık. Çok yoğun bir tempo içindeyiz. Son zamanlarda önemli puanlar aldık. 15 maçtır galip geliyoruz, kendimizi çok iyi sergiledik. Lig hafif gözükse de yoğun tempoda maçlar sergiliyoruz ve iyi oynuyoruz. Tabii Fenerbahçe maçı bizi yoracak ama iyi bir takımımız olduğunu söyleyebilirim ve her şey mümkün." diye konuştu.

İkili mücadelelerde agresif olmaları gerektiğini aktaran Ingolitsch, şunları kaydetti:

"Kendi oyunumuzu sergilememiz lazım. İkili mücadelelerde fazlasıyla agresif olmalıyız. Gol atmalı ve iyi defans yapmalıyız. Gol yemeden zamanı geçirmemiz çok önemli. Teknik direktörler her zaman kazanmayı düşünmek zorunda çünkü ikinci maçta her şey olabilir. Böyle büyük bir yatırım, büyük bir kadro tabii ki kazanmak için oynayacaktır. Çok iyi oyuncuları var ama biz yarın onlara çelme takmaya çalışacağız. İlk golü atmak istiyoruz, bu bizim için çok önemli ve o an stat nasıl yanacak göreceğiz. Korku içinde oynamayacağız. İstekli ve sabırlı şekilde oyunu kurmamız gerekiyor."