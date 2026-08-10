Fenerbahçe, Avusturya takımlarına kaybetmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, ilk 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı.

Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

İLK RAKİBİ RAPID WIEN'Dİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ilk karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien olmuştu.

Sarı-lacivertliler, 1996 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına Avusturya deplasmanında çıkmış ve Elvir Boliç'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, söz konusu sezonda Jes Hogh'ün golüyle sahasında da rakibini 1-0 yenmişti.

3. ELEMEDE SALZBURG'U GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe, bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg ile 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maça deplasmanda çıkan sarı-lacivertliler, Cristian Baroni'nin golüyle sahadan yine 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, rövanş maçında ağırladığı rakibini ise Raul Meireles, Moussa Sow ve Pierre Webo'nun golleriyle 3-1 yenerek tur atlamıştı.

AUSTRIA WIEN'İ GEÇEREK GRUPLARA KALMIŞTI

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da bir başka Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i geçerek adını gruplara yazdırmıştı.

İlk maçı deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, evinde de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

STURM GRAZ İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, yarın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek için mücadele edeceği Sturm Graz ile 4. randevusuna çıkacak.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelmişti.

İlk maçı deplasmanda Maresic'in kendi kalesine ve Roman Neustadter'in golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Nabil Dirar'ın golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve tur atlamıştı.

Fenerbahçe, son olarak konuk ettiği rakibini Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 geçmeyi başarmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör