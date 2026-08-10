Fenerbahçe, Strum Graz maçı için Avusturya’da!

uEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Graz şehrine geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Graz'a gelen sarı-lacivertli takımda, Ederson ve Musaba kafilede yer almadı. Öte yandan başkan vekili Barış Göktürk ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Yasemin Babayiğit, İsmail Balcı ve Savaş Adalet de takımla birlikte Graz'a geldi.

Fenerbahçe'nin Graz kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör