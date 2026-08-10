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Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:18

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

AA
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır
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Maçın oynanacağı Liebenau Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, yöneticilerden Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Serkan Sarıyaprak, Savaş Adalet, Mehmet Aydın ve Yasemin Babayiğit de takip etti.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSMAİL KARTAL #BARIŞ GÖKTÜRK #MAHMUT USLU

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Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır
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