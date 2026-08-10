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Giriş Tarihi: 10.08.2026 13:05 Son Güncelleme: 10.08.2026 13:07

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

AA
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu açıklandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosu açıklandı
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