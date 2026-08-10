Filistin’de öldürülen sporcular anısına ’1000 Şehit Kupası’ düzenlenecek!

Uluslararası Müsabakalara Katılım Sürecek

Filistin'in uluslararası spor arenasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Racub, Japonya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na 19 farklı branşta 67'si sporcu olmak üzere 108 kişilik bir kafileyle katılacaklarını ve uzun bir aranın ardından Çin'de uluslararası bir turnuvada sahaya çıkacaklarını da aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu himayesinde 30 Eylül'de Filistin ile Türkiye'nin Konya kentinden bir takım arasında dostluk maçı yapılması yönünde teklif aldıklarını belirten Racub, bu müsabakanın Filistinlilerin kararlılığını göstermek adına önemli mesajlar taşıdığını ifade etti.

Kudüs'e FIFA standartlarında tesis

Filistin sporunu geliştirme hedefleri doğrultusunda Uluslararası Futbol Federasyonunun (FIFA), Kudüs'te son standartlara uygun bir teknik merkez kurulması teklifini onayladığını açıklayan Racub, şunları kaydetti:

"Merkezdeki çalışmalar başladı. Burası oyuncu, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesi için bir teknik merkez olacak. Ayrıca Filistin sporunu daha ileriye taşımak için bireysel ve takım sporlarını kapsayan Yüksek Ulusal Kurul'u kurma çalışmalarına yöneldik."

Federasyonun mali yapısına değinen Racub, büyük finansörlerinin Filistin hükümeti olduğunu, FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Norveç Futbol Federasyonundan da destek aldıklarını belirtti.

FIFA'dan elde edilen ödül gelirinin yakında ellerine ulaşmasını beklediklerini aktaran Racub, bu kaynağın kulüplere destek ile oyuncuların ödüllendirilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör