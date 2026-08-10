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Giriş Tarihi: 10.08.2026 09:15

Galatasaray'da on numara bu hafta geliyor!

Kadrosuna bir on numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Çorum FK maçına kadar transferi tamamlamayı hedefliyor.

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Galatasaray’da on numara bu hafta geliyor!
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Can Uzun için 25 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Galatasaray, 10 numara transferini +4 kontenjana uygun isimlere ayırdı.

BATRAKOV OPERASYONU

Porto'dan Mora ve Lokomotiv Moskova'dan Batrakov için bir haftadır masada olan sarı-kırmızılı kulüp, Çorum maçına kadar 10 numara takviyesini bitirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Batrakov için G.Saray, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi göze aldı. 21 yaşındaki Rus yıldız adayının, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı araştırılıyor.

MORA İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

19 yaşındaki Mora'ya 50 milyon Euro değer biçildiği için bonservis pazarlığına girilmedi ve Porto'ya kiralama teklifi sunuldu. Menajer Jorge Mendez, Portekizli 10 numara için iki kulüp adına temasları sürdürüyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray'da on numara bu hafta geliyor!
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