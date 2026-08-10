Galatasaray’da on numara bu hafta geliyor!

Can Uzun için 25 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Galatasaray, 10 numara transferini +4 kontenjana uygun isimlere ayırdı.
BATRAKOV OPERASYONU
Porto'dan Mora ve Lokomotiv Moskova'dan Batrakov için bir haftadır masada olan sarı-kırmızılı kulüp, Çorum maçına kadar 10 numara takviyesini bitirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Batrakov için G.Saray, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi göze aldı. 21 yaşındaki Rus yıldız adayının, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı araştırılıyor.
MORA İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
19 yaşındaki Mora'ya 50 milyon Euro değer biçildiği için bonservis pazarlığına girilmedi ve Porto'ya kiralama teklifi sunuldu. Menajer Jorge Mendez, Portekizli 10 numara için iki kulüp adına temasları sürdürüyor.