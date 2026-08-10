Galatasaray’da on numara bu hafta geliyor!

BATRAKOV OPERASYONU

Porto'dan Mora ve Lokomotiv Moskova'dan Batrakov için bir haftadır masada olan sarı-kırmızılı kulüp, Çorum maçına kadar 10 numara takviyesini bitirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Batrakov için G.Saray, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi göze aldı. 21 yaşındaki Rus yıldız adayının, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı araştırılıyor.