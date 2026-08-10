Gökhan Sazdağı’dan Beşiktaş itirafı! ’ Kötü bir süreç geçti ayrılırken’

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nın yeni transferi Gökhan Sazdağı, sezonun açılış maçında karşılaşacakları Galatasaray'dan puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu Sazdağı, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Galatasaray maçına ilk maçları olması nedeniyle özel ilgiyle yaklaştıklarını söyledi.

Çok zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini belirten Sazdağı, "Hazırlık maçlarını izledik. Dışarıdan şöyle konuşmalar oluyor: 'Galatasaray hazır değil. Transfer yapmadı.' Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç, yani 1 puan, olabiliyorsa 3 puan almamız lazım. Oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz." dedi.

Galatasaray maçı için sıkı çalıştıklarının altını çizen Sazdağı, "Burada oyuncu kalitemiz, taktiğimiz, hocamız, kulübümüz, her şey uygun. Benim için bu maçı yensek, berabere kalsak herhangi bir şaşırma yaşamayacağım. Çünkü ben bulunduğum oyuncu grubunu, çalışmamızı biliyorum. Çok iddialı değiliz, çok büyük laflarımız yok. Ama biz oraya puan ya da puanlar almak için gidiyoruz inşallah." diye konuştu.

Çorum FK'ye transfer süreciyle ilgili bir soruya ise Sazdağı, "Kulübümden ayrılış süreci var. Benim bir talebim vardı. Çünkü belli bir yaşa gelmiş, bazı şeyleri kaldıramamış, kaldıramayacak yaştayım. Kötü bir süreç geçti ayrılırken. Menajerimle görüştüğümde Çorum'u duyunca direkt kabul ettim. Geldik ve görüşmelere başladık. Daha sonra Beşiktaş süreci tamamlandı. Güzel bir proje var. Çok iyi bir başkan var. Hedef var. En önemlisi bu. İnşallah bu hedef yolunda bu takıma katkı vermeye geldim. Ligde de iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Transfer döneminde 6-7 kulüple görüştüğünü, en çok Çorum FK'nin kendisini etkilediğini anlatan Sazdağı, Kastamonulu olmasının da transferde etkili olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör