Göztepe’de Sinclair Armstrong, tam not aldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için birçok takviyeye imza atarken, bu oyuncular arasında Sinclair Armstrong da şimdiden taraftarın beğenisini kazanarak tam not aldı.

Sarı-kırmızılı takımla ilk maçına Slovenya'nın Bled kentinde gerçekleştirilen kampta çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Gorica karşısında 1 gol atarken, Cherkasy ve Al Dhafra maçlarını boş geçti. Daha sonra Zorya Luhansk müsabakasında 2 gol atan İrlandalı forvet, Slovenya'daki son hazırlık maçı olan Rudes karşılaşmasında da skor üretemedi.

Göztepe'nin İzmir'e dönmesinin ardından hazırlık maçlarına Gürsel Aksel Stadyumu'nda devam edilirken, sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçını Bodrum FK ile taraftara kapalı oynadı ve Armstrong bu müsabakada da gol atamadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni oyuncularını canlı olarak ilk kez Trabzonspor ile oynanan özel maçta izleme fırsatı buldu. İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'den kadroya katılan Sinclair Armstrong, Trabzonspor karşısında skor üretemese de gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. 22 yaşındaki golcü, 45+4. dakikada Sonko'nun kaydettiği gol öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. Özellikle güçlü fiziği ve savaşçı yapısıyla dikkat çeken İrlandalı oyuncu, Trabzonspor karşısındaki oyunuyla taraftarın beğenisini kazandı.

Böylece Sinclair Armstrong, Göztepe formasıyla şu ana kadar oynanan hazırlık maçlarında 3 gol atmayı başardı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör