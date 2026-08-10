Güçlenirse fark yaratır!

Fenerbahçe, Lukaku'yu imza aşamasına getirirken La Gazzetta della Sport'un Napoli muhabiri Vincenzo Angelo, yıldız golcünün son durumu ve Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Angelo, Belçikalı forvetin fiziksel durumuna dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "Lukaku aylardır Napoli'de görülmüyor. En üst seviyedeki fiziksel durumuna ulaşabilmesi için çok çalışması gerekiyor. Maç ritmini yakalayabilmesi adına oynaması şart. Ekonomik nedenlerden dolayı artık Napoli'de kalamaz. Kulübün maliyetleri düşürmesi gerekiyordu ve bu kadar yüksek maaş (8 milyon Euro brüt) alan bir yedek forveti kadroda tutmaları mümkün değil. Eğer fiziksel olarak hazırsa kendisi hâlâ fark yaratabilecek bir oyuncu. Yaz döneminde her zaman kendi başına çok sıkı çalışıyor ancak maçlar için ideal formunu yakalaması biraz zaman alıyor."

CONTE'NİN ANTRENMAN PROGRAMI ONU ZORLADI

Lukaku'nun Napoli'deki fiziksel problemlerinin arkasında Conte'nin yoğun antrenman programının da bulunduğunu ifade eden Angelo, "Conte yoğun ve ağır antrenmanlar yaptırıyor. Lukaku, ciddi bir sakatlıktan dönüyordu ve pazar günleri maç oynarken aynı zamanda bu seviyedeki antrenman yükünü kaldıramıyordu. Bu nedenle son aylarda Belçika'da Dünya Kupası'na hazırlanmaya odaklanıyordu. Sakatlık problemi olmasaydı Napoli ile devam etmesi de şüphesiz mümkün olurdu. Kulüp, Lukaku'yu bırakmak istemezdi. Sakatlığı ve fiziksel durumu nedeniyle şartlar değişti" yorumunu yaptı.