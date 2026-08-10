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Giriş Tarihi: 10.08.2026

Her sezon en az bir sakatlık yaşıyor

UĞUR ÇEM
Her sezon en az bir sakatlık yaşıyor
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Romelu Lukaku'nun sakatlık tablosu korkutuyor. Kariyerinde toplam 49 sorun içeren sakatlık geçiren Belçikalı forvet, vücudunun 9 farklı bölgesinden problem yaşadı. Geçen sezon 3 kez takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, toplamda ise Napoli ve Belçika Milli Takımı'nda 44 karşılaşma kaçırdı. En uzun sakatlığı olan uyluk yaralanması nedeniyle 123 gün forma giyemedi. 2012-13'ten bu yana totalde 15 sezonun tamamında en az 1 kez sakatlandı. Baldır, adductor kası, bilek, uyluk, hamstring, kontraktür (eklem), kafatası ve bağ yırtığı gibi sorunlar futbol kariyerini etkileyen sorunlar olarak ortaya çıktı. Bu arada oyuncu pandemi zamanında koronavirüse de yakaladı.

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Her sezon en az bir sakatlık yaşıyor
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