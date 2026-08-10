Leao’da fark var!

Transferde zaman daralırken G.Saray da Rafael Leao için görüşmelerini hızlandırdı. Portekizli oyuncu ile 8 milyon Euro'ya el sıkışan sarı-kırmızılılar, Milan'ın kapısını önce kiralama teklifi ile çaldı. İtalyan kulübü, 5+40 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken, Aslan bu kez net satın alma önerisi ile 40 milyon Euro teklif etti. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunurken Milano ekibi, 40 milyon Euro'ya sıcak bakmadı. 60 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Milan'ın istediği astronomik seviyeyi ise G.Saray normal bulmadı.

MARTİNELLİ DE LİSTEDE

B planı olarak gündemde olan Gabriel Martinelli de Aslan'ın temas kurduğu isimlerden. Brezilyalı oyuncu için Arsenal'e düşük bedel teklif edilirken 25 yaşındaki sol kanatla da henüz maaşta anlaşma sağlanmadı.

SON HAFTA!

Can Uzun için 25 milyon Euro'luk teklifi reddedilen G.Saray, 10 numara transferini +4 kontenjana uygun isimlere ayırdı. Porto'dan Mora ve Lokomotiv Moskova'dan Batrakov için bir haftadır masada olan sarı-kırmızılı kulüp, Çorum maçına kadar 10 numara takviyesini bitirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Batrakov için G.Saray, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi göze aldı. 21 yaşındaki Rus yıldız adayının, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı araştırılıyor. 19 yaşındaki Mora'ya 50 milyon Euro değer biçildiği için bonservis pazarlığına girilmedi ve Porto'ya kiralama teklifi sunuldu. Menajer Jorge Mendez, Portekizli 10 numara için iki kulüp adına temasları sürdürüyor.

ZAMAN YOK EKSİK ÇOK!

1- Transferde geç kalan yönetim; 10 numara başta olmak üzere yedek forvet, kanat ve stoper alternatifi arıyor.

2- Sanchez'den sonra Barış Alper'e gelen cazip teklif de değerlendirilmedi. Transferde eksikler kapatılmadığı için şu aşamada oyuncu satışı riskli görülüyor.

3- Tek yeni transfer Lesley Ugochukwu, hazırlık maçlarında yetersiz gözüktü.

4- Abdülkerim ve Torreira gibi 4 senedir banko oynayan tecrübeli isimler hâlâ form tutamadı.

5- Transfer süreci, Okan Buruk'u olumsuz etkiledi. Hazırlık maçında sinirini hakemlere yansıtan ve oyundan atılan deneyimli hoca, en sıkıntılı başlangıcını yapıyor.

6- Okan Buruk gibi Osimhen de siniriyle dikkat çekiyor ve agresifliği takımı olumsuz etkiliyor.

SADECE ÜMRANİYE'Yİ YENDİ

Sezon öncesi hazırlık döneminde 5 özel maç yapan sarı-kırmızılı takım, sadece Ümraniyespor'u mağlup edebildi. İşte Aslan'ın 5 maçtaki skorları:

G.Saray-Ümraniye: 5-1

G.Saray-Monza: 0-2

G.Saray-Venezia: 0-3

G.Saray-Rennes: 3-3

G.Saray-Villarreal: 1-2