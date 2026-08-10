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Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:01

Markus Karlsbakk: Kesinlikle hazır hissediyorum!

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK’nın yeni transferi Markus Karlsbakk, Galatasaray ile oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

AA
Markus Karlsbakk: Kesinlikle hazır hissediyorum!
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Çorum FK'nın kısa süre önce Norveç'ten transfer ettiği Markus Karlsbakk maçlarda üçüncü bölgede birçok kombinasyonun içinde yer alabileceğine, uzaktan şutlar çekebileceğine ve pozisyon yaratabileceğine inandığını anlattı.

Karlsbakk, takıma kısa bir süre önce katılmasından dolayı hazırlık yapma fırsatı bulup bulamadığı yönündeki soruya da "Kesinlikle hazır hissediyorum. Norveç liginin neredeyse yarısı bitti ve orada 15 maç oynadım. Dolayısıyla buraya hazır geldim. Önümüzdeki maçlarda elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın ligde oynayacakları en zorlu rakiplerden biri olduğuna işaret eden Karlsbakk, "Ancak biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olduğumuza inanıyorum." dedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #GALATASARAY #SÜPER LİG

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Markus Karlsbakk: Kesinlikle hazır hissediyorum!
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