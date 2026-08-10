Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Matteo Guendouzi: “O işleri kolaylaştırıyor”
Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:12

Matteo Guendouzi: “O işleri kolaylaştırıyor”

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Sturm Graz ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Matteo Guendouzi: O işleri kolaylaştırıyor
  • ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Sturm Graz ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçı öncesi konuştu.

Matteo Guendouzi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Biz de bu maça hazırız. Buraya özgüvenli geldik ve iyi bir iş çıkardık. Umarım bir sonraki tura geçeriz.

Kante gibi bir futbolcuyla oynadığımda işler çok kolay oluyor. Bana göre dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla oynadığım her an, her maç bundan keyif alıyorum. Kendimi özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MATTEO GUENDOUZİ #STURM GRAZ #KANTE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Matteo Guendouzi: “O işleri kolaylaştırıyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA