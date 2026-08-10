Matteo Guendouzi: “O işleri kolaylaştırıyor”

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Sturm Graz ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçı öncesi konuştu.

Matteo Guendouzi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Biz de bu maça hazırız. Buraya özgüvenli geldik ve iyi bir iş çıkardık. Umarım bir sonraki tura geçeriz.

Kante gibi bir futbolcuyla oynadığımda işler çok kolay oluyor. Bana göre dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla oynadığım her an, her maç bundan keyif alıyorum. Kendimi özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör