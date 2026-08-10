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Giriş Tarihi: 10.08.2026 23:27 Son Güncelleme: 10.08.2026 23:52

Pendikspor, Batman Petrolspor ile 90+9'da berabere kaldı!

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Batman Petrolspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Pendikspor, Batman Petrolspor ile 90+9’da berabere kaldı!
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Pendik Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. VAR'da ise Erkan Engin görev aldı.

Pendikspor ile Batman Petrolspor arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Batman Petrolspor'un gollerini 32. dakikada Sergio Cordova ile 81. dakikada Omar Imeri kaydetti. Pendikspor'da fileleri 54. dakikada Rogerio Thuram ve 90+9. dakikada Mesut Özdemir havalandırdı.

Batman Petrolspor'da Metehan Mert, 84. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından her iki takım yeni sezona 1'er puanla başladı.

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında sahaya çıkacak. Batman Petrolspor ise gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #PENDİKSPOR #1. LİG

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Pendikspor, Batman Petrolspor ile 90+9'da berabere kaldı!
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