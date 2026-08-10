Pendikspor, Batman Petrolspor ile 90+9’da berabere kaldı!

Batman Petrolspor'un gollerini 32. dakikada Sergio Cordova ile 81. dakikada Omar Imeri kaydetti. Pendikspor'da fileleri 54. dakikada Rogerio Thuram ve 90+9. dakikada Mesut Özdemir havalandırdı.

Batman Petrolspor'da Metehan Mert, 84. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından her iki takım yeni sezona 1'er puanla başladı.

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında sahaya çıkacak. Batman Petrolspor ise gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör