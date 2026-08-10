Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları!

Ligde haftanın kapanış maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.

Sezonun ilk haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor, averajla haftayı lider kapattı.

Sonuçlar

1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Boluspor-Manisa FK: 1-2

Bandırmaspor-İstanbulspor: 3-0

Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969: 0-0

Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: 0-0

Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 4-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: 2-0

Vanspor- Metro Holding Kayserispor: 0-2

Bodrum FK-Bursaspor: 0-2

Orfa Yapı Pendikspor-Batman Petrolspor: 2-2

Puan durumu

Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.BANDIRMASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 1 1 0 0 2 0 2 3 3.BURSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 4.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 5.SMS GRUP SARIYER 1 1 0 0 2 0 2 3 6.ANTALYASPOR 1 1 0 0 4 3 1 3 7.MANİSA FK 1 1 0 0 2 1 1 3 8.BATMAN PETROLSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1 9.ORFA YAPI PENDİKSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1 10.EKENLER BETON SİVASSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 11.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 12.MARDİN 1969 SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 13.TURKA ESENLER EROKSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 14.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 0 1 3 4 -1 0 15.BOLUSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 16.BODRUM FK 1 0 0 1 0 2 -2 0 17.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 0 2 -2 0 18.MUĞLASPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 19.VANSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 20.İSTANBULSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

14 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

15 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor (Henüz belli değil)

21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

16 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.30 Mardin 1969-Antalyaspor

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

17 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Batman Şehir)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör