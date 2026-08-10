Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi’ni tanıttı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fantezi Lig'i hayata geçirdi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen lansmana TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler yer aldı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, "Dünyada milyonlarca futbolseverin takip ettiği fantezi futbol ligini hayata geçiriyoruz. Özellikle genç nesiller futbolu telefonlarında, bilgisayarlarında ve dijital platformlarda deneyimliyor. Biz de bu oyunun, futbolun tam merkezinde olmasını istediğimiz için federasyon olarak harekete geçtik. Uygulama sayesinde taraftarlar yalnızca maçları takip etmeyecek, takımlarını kuracak, lig heyecanını sezon boyu yaşayacak. Dijital dünyada büyüyen ekonomi, kulüplerimize de ekonomik katkı sağlayacak. Dijital etkileşim, dünya futbolunu geliştiriyor. Dijital temas, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 44'üne ulaştı. Yurt dışında yaşayan futbol tutkunlarını da TFF Fantezi Lig'in bir parçası haline getireceğiz. Uygulamamıza bugünden itibaren hem mobil uygulamalar hem de internet üzerinden erişim sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere güvenen Süper Lig kulüplerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fantezi Lig'de kullanıcılar 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle her hafta kadro oluşturacak. Kadrolarda yer alan oyuncuların haftanın maçlarında gösterdiği performanslar, kullanıcıların topladığı puanı etkileyecek. Oyunda başarılı olan kullanıcılar, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçları tribünden takip etme şansı yakalayacak. Lansman, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yer aldığı reklam filminin gösterilmesiyle sona erdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör