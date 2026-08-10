Vlahovic yeter ki gel

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun, imza attığı gün ilk istediği oyuncu Dusan Vlahovic'ti. Uzun süredir golcünün peşinde olan Kartal, İtalyan hocanın büyük arzusunu yerine getirmek istiyor. Siyah-beyazlı idareciler, iki gündür Vlahovic cephesine baskısını artırıp görüşmeleri hızlandırdı. Avrupa'dan umduğu teklifleri bulamayan 26 yaşındaki santrfora daha önce Juventus'tan istediği kontrat sunuldu. Beşiktaş, bu transfer için gözünü kararttı ve ekonomik olarak oyuncu cephesinin isteklerini karşılayan yeni teklif götürdü.

BU HAFTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Sezon başına 8 milyon Euro maaş ve bonus ile birlikte imza parası da içeren 3 yıllık kontrat kendisine iletildi. Oyuncuyla bu süreçte birçok kez telefonda görüşme yapan İtaliano, artık kararını vermesi gerektiğini de söyledi. Hem hocanın hem de yönetimin baskısıyla birlikte Beşiktaş, yeni haftada bu işi çözüme kavuşturmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, alternatifler belirlese de henüz Vlahovic'ten olumlu ya da olumsuz yanıt almadığı için bu girişimleri ağır yürütüyor.