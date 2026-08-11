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Giriş Tarihi: 11.08.2026 20:46

Amedspor'da Erzurumspor FK mesaisi hız kesmedi!

Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, Süper Lig'in ilk haftasındaki Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Amedspor’da Erzurumspor FK mesaisi hız kesmedi!
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Amedspor ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #ERZURUMSPOR FK #BESNİK HASİ

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Amedspor'da Erzurumspor FK mesaisi hız kesmedi!
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