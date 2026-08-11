UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup eden ve play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Bizim için pozitif geçti. Her maç harika oynayamazsınız. Zor olacağını biliyorduk ama iyi performans sergiledik ve takımımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Performansına dair Archie Brown, "Daha yapacak çok şeyim var uzun süre sonra 90 dakika oynadım. Bütün takım olarak pozitif oyun sergiledik ancak işimiz henüz bitmedi" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör