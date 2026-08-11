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Giriş Tarihi: 12.08.2026 01:21

Archie Brown: Daha yapacak çok şeyim var!

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Sturm Graz maçından sonra konuştu.

Archie Brown: Daha yapacak çok şeyim var!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup eden ve play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Bizim için pozitif geçti. Her maç harika oynayamazsınız. Zor olacağını biliyorduk ama iyi performans sergiledik ve takımımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Performansına dair Archie Brown, "Daha yapacak çok şeyim var uzun süre sonra 90 dakika oynadım. Bütün takım olarak pozitif oyun sergiledik ancak işimiz henüz bitmedi" sözlerini dile getirdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#STURM GRAZ #ARCHİE BROWN #FENERBAHÇE

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Archie Brown: Daha yapacak çok şeyim var!
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