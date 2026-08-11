Baskılara alışığız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında alınan 2-0'lık sonucun kendileri için avantaj olduğunu ancak turu getirmediğini söyledi. Rakibin ne yapmak istediğini ve avantajlarının farkında olarak Avusturya'ya geldiklerini belirten İsmail Kartal, "Sturm Graz kendi evinde güçlü ve baskılı oynayan bir takım. Bunun için hazırız. Skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Takımımız baskılara alışık, gerekeni yapacaklar" diye konuştu. Oosterwolde'nin yerini nasıl dolduracakları sorusuna Kartal, "Transfer komitemiz kendi alanında süreci yürütüyor. Biz de sahaya odaklıyız. Oosterwolde istemediğimiz bir sakatlık yaşadı ama tüm oyuncularımız çok değerli. Onun yerini dolduracak bir oyuncumuz olduğu için de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

ÖNCE ÇALIŞIYORUZ SONRA ATIYORUZ!

F.Bahçe'de üç maçta gol yükünü Talisca'nın çektiği hatırlatıldığında Kartal'ın yanıtı, "Takımımızdaki tüm oyuncular değerli. Herkesin oyunu başka biz de her rakibe göre bunu değerlendiriyoruz. Attığımız goller çalışılmış goller ama kalite farkı ortaya çıkıyor. Hırslı oyuncularımız yakaladıkları pozisyonları gole çeviriyorlar. Maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz" oldu. Savunma hattı içinse "Ake, Skriniar'la iyi bir ikili oldu. Geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. İşler şu an iyi gidiyor ama daha iyi olacağız" yorumu yaptı.