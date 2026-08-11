Batman öne geçti Pendik yakaladı

Trendyol 1. Lig'de Orfa Yapı Pendikspor
evinde Batman Petrolspor
ile son saniyede bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 32. dakikada Cordova ile öne geçti. İstanbul temsilcisi ise 54'te Thuram ile eşitliği yakaladı. 81'de ise Doğu ekibi Omar İmeri'yle tekrar üstünlüğü ele aldı. Mücadeleyi bırakmayan Pendikspor 90+9'da Mesut Özdemir'in golüyle skoru eşitledi. Maçta kazanan çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ayrıca Batman'dan Metehan Mert, 84. dakikada gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.