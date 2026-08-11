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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Batman öne geçti Pendik yakaladı

Batman öne geçti Pendik yakaladı
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Trendyol 1. Lig'de Orfa Yapı Pendikspor evinde Batman Petrolspor ile son saniyede bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 32. dakikada Cordova ile öne geçti. İstanbul temsilcisi ise 54'te Thuram ile eşitliği yakaladı. 81'de ise Doğu ekibi Omar İmeri'yle tekrar üstünlüğü ele aldı. Mücadeleyi bırakmayan Pendikspor 90+9'da Mesut Özdemir'in golüyle skoru eşitledi. Maçta kazanan çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ayrıca Batman'dan Metehan Mert, 84. dakikada gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BATMAN PETROLSPOR #PENDİKSPOR

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Batman öne geçti Pendik yakaladı
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