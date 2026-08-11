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Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:04 Son Güncelleme: 11.08.2026 18:41

Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı

Konyaspor'dan ayrılan Berkan Kutlu, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile sözleşme imzaladı.

İHA
Berkan Kutlu’nun yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine İsviçre'de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion'un ardından Türkiye'de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi. 2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray'a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor'a transfer oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #BERKAN KUTLU #KONYASPOR

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Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı
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