Bizim Çocuklar Turkuvaz Medya’da

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi, yeni sezonunda Turkuvaz Medya ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. 24 Eylül'de başlayacak turnuvada A Milli Takım'ın yanı sıra Avrupa'nın güçlü futbol ülkeleri ve yıldız oyuncuları ter dökecek. İlk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alacak. Millilerin turnuvadaki karşılaşmaları ATV ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa futbolunun önde gelen takımlarının mücadeleleri de A Spor ve Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanacak. Dünya şampiyonu İspanya, son Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz ile İngiltere ve Almanya, turnuvanın öne çıkan ekipleri arasında yer alıyor. İkinci grupta Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan; üçüncü grupta İspanya, Hırvatistan, İngiltere ve Çekya; dördüncü grupta ise Portekiz, Danimarka, Norveç ve Galler yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncü basamaktaki ekipler A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Gruplarını son sırada tamamlayan takımlar ise B Ligi'ne düşecek. Turkuvaz Medya, turnuva boyunca yeni çekim teknikleri, özel röportajlar ve farklı içeriklerle UEFA Uluslar Ligi heyecanını futbolseverlerle buluşturacak.

İÇERDEKI MAÇLARIN STATLARI:

Türkiye-Fransa: Turka Kocaeli Stadyumu

Türkiye-İtalya: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Türkiye-Belçika: İzmir Gürsel Aksel Stadyumu

25 EYLÜL CUMA

21.45 TÜRKİYE-FRANSA

28 EYLÜL PAZARTESİ

21.45 TÜRKİYE-İTALYA

2 EKİM CUMA

21.45 BELÇİKA-TÜRKİYE

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 İTALYA-TÜRKİYE

12 KASIM PERŞEMBE

20.00 TÜRKİYE-BELÇİKA

15 KASIM PAZAR

22.45 FRANSA-TÜRKİYE