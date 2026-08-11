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Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:13

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma Liebenau Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

Zorlu maçta VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev alacak.

Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.

Heyecan dolu müsabaka TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta 2-0 galip geldi ve avantajı elde etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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