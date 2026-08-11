CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma Liebenau Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
Zorlu maçta VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev alacak.
Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
Heyecan dolu müsabaka TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta 2-0 galip geldi ve avantajı elde etti.