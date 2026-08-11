CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta 2-0 galip geldi ve avantajı elde etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör