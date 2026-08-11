Çorum FK forması giyen Atakan Akkaynak korkuttu! Eşi ve bebeği ile trafik kazası geçirdi

Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ile TIR çarpıştı. Kazada yaralanan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkisinde D100 Karayolu'nda meydana geldi. Bu yıl Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'da forma giyen Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarptı.