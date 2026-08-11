Dünya bu tanıtımı izledi!

Bordo-mavili kulübün dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah transferi için yaptığı tanıtım videosu, kısa sürede uluslararası basının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda; yöresel kıyafetleriyle Trabzonlu bir kadının rüyasında Salah'ı görüp ona kahvaltı hazırlaması ve ardından Mısırlı yıldızın bu eve konuk olarak kahvaltıya katılması işlendi. Son dönemde dijital dünyada yaygınlaşan yapay zeka içeriklerinin aksine, tamamen gerçek ve doğal mekanlarda çekilen video, izleyicilerden tam not aldı. Yöresel kültürün sıcaklığı ile birleşen kurgu, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, toplam görüntülenme sayısı 100 milyona yaklaştı.

TRABZON'DAN ÇAĞRI VAR

Trabzonspor, Salah transferine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Açıklamada, "Trabzon'dan Kahire'ye, İskenderiye'den Londra'ya, dünyanın farklı şehirlerinde aynı heyecanın paylaşıldığını görmek büyük mutluluk… Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor'un eşsiz atmosferini yerinde yaşamak isteyen herkesi Trabzon'a davet ediyoruz. Kapımız açık, Şehrimiz açık, Tribünlerimiz açık" denildi.